Başhekim Doğan'dan vaka artışı vurgusu
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Başhekim Doğan'dan vaka artışı vurgusu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan son günlerde artan Korona Virüs vakalarına karşı, vatandaşların kurallara riayet etmesi konusunda uyarılarda bulunarak pozitif vakalarda ciddi artışın olduğunu söyledi.

Başhekim Doğan'dan vaka artışı vurgusu
28.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:28

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan son günlerde artan Korona Virüs vakalarına karşı, vatandaşların kurallara riayet etmesi konusunda uyarılarda bulunarak pozitif vakalarda ciddi artışın olduğunu söyledi.

Başhekim Doğan, son günlerde artan vaka sayılarına karşı maske kullanımı, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan yaptığı açıklamada, "Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs pandemisi ilimizde de 23 Mart tarihinden bu yana etkisini göstermektedir. Alınan tüm tedbirler, kısıtlamalara rağmen pandemi etkisini ilimizde de göstermektedir. İlimizde pandemi hastanesi olarak kullanılan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm gücü ve personeli ile hem ilimizin acil hastalarına hem de Covid-19 enfeksiyon olan hastalara hizmet vermektedir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Adıyaman'da da sağlık camiası canla başla fedakarca çalışmaktadır.

Son birkaç haftada bölgede ve Adıyaman'da Korona Virüs vaka sayısı giderek artmaktadır. Yeni tespit edilen vakaların önemli bir kısmı yaşı ileri hastalar olup buna bağlı olarak yoğun bakım hasta sayılarında da artış olmuştur. Ancak bu hastalığın özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için büyük bir risk olarak karşımızda durmakta olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Sadece maske takarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek yenebileceğimiz bu hastalığı önemsememiz gerekmektedir. İl Pandemi Kurulu tarafından ilan edilen kurallara uymadığımız için hasta sayısı artmaktadır. Adıyaman'ımızın geleceği için, büyüklerimiz ve ailemiz için lütfen maske takalım. Hastanemizde yerimiz azalıyor, hastalarımız artıyor lütfen kurallara uyalım. Salgın riski ortadan kalkana kadar geleneksel alışkanlıklarımıza bir müddet ara vermek, bayram ziyaretlerimizi teknolojik imkanlardan yararlanarak yapmak bizim için en sağlıklı yöntem olacaktır. Son olarak korona virüs ile mücadelede 3 kuralın unutulmaması gerekmektedir. Maskesiz dışarı çıkmayın, mutlaka bir metre sosyal mesafenizi koruyun. Ellerinizi mutlaka antiseptik solüsyon ya da kolonya ile temizleyin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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