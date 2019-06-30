Başarılı halk eğitim müdürü okul müdürlüğüne atandı

İvrindi ilçesinde, başarılı çalışmaları ile takdir toplayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, Büyükyenice İlkokulu Müdürlüğüne atandı.

İvrindi Halk Eğitimi Müdürlüğündeki 4 yıllık görev süresini doldurduğu gerekçesiyle Büyükyenice İlkokulu Müdürlüğüne atanan Kunduzcu, görevinden ayrılırken çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başarılı çalışmalara imza atan Kunduzcu, ayrılırken bir veda mesajı yayımladı.

Kunduzcu yayımladı mesajında şu cümlelere yer verdi:

"5 yılda 1050 kurs ile yaklaşık 25 bin insanımıza eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kapımıza gelen herkesin derdine derman olmaya çalıştığımıza, kurumumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Öncellikle iyi bir ekip çalışması gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda her daim ekip ruhunu yansıtan müdür yardımcılarıma, öğretmen arkadaşlarıma, usta öğreticilerimize, memur ve hizmetli arkadaşlarıma; bilhassa bizleri her platformda destekleyen halk eğitim gönüllülerine ve İvrindili hemşerilerime teşekkür ederim. Bu görev değişiminde İvrindi Halk Eğitimi Merkezi müdürü olarak atanan arkadaşımıza da başarılar diliyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA