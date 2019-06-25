Başarılı aranjör Mert Ali İçelli'den günlerdir haber alınamıyor

Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerle çalışarak adını duyuran müzisyen ve aranjör Mert Ali İçelli'den günlerdir haber alınamıyor. Emniyete başvuran ünlü aranjörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

Elif İçelli ifadesinde, eşinin yola çıktığı gece WhatsApp üzerinden görüştüklerini ardından aradığında telefonunun kapalı olduğunu anlattı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 'Arkadaşımı Bul' uygulaması üzerinden eşinin telefonunun bir süre İzmir Narlıdere'de sinyal verdiğini anlatan İçelli, "Sinyal birkaç saat sonra kayboldu. Aradan günler geçti, fakat kendisine hala ulaşamıyorum. Eşimin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyorum" dedi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.