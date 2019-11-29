Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
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Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:35
Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte bir işçinin üzerine kaya parçaları düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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