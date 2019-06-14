Başakşehir'de çöken istinat duvarı, bölge esnafını mağdur etti

Başakşehir'de çöken istinat duvarı, bölge esnafını mağdur etti

İstanbul Başakşehir'de faaliyet göstermekte olan birçok esnaf, 14 Mayıs 2019 tarihinde bölgelerinde yer alan istinat duvarının çökmesi sonrasında büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Başakşehir'de çöken istinat duvarı, bölge esnafını mağdur etti

İstanbul Başakşehir'de, 14 Mayıs 2019 tarihinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de göçük altından yaralı olarak kurtarılmıştı. Yaşanan olay sonrasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunmuştu.

BAKAN KURUM: İNCELEMELER BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili gerekli çalışmaların süratle gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetmişti:

"Başakşehir Kayabaşı Mahallesinde istinat duvarının çökmesi üzerine İstanbul Valiliğimiz koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edilmiş, gerekli çalışmaları süratle gerçekleştirmişlerdir. Bakanlık olarak olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır."

ESNAF MAĞDUR OLDU

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı olay basında geniş yer bulurken, olaydan en fazla zararı gören ise çevre esnaf oldu. Yaşanan olay sonrasında ilgili yerde bulunan yolların kapanması ve daraltılması bölge esnafını mağdur ederken, birçok esnaf araç trafiğine kapalı olan cadde veya sokakta hiçbir şekilde akış olmadığından satışlarının düştüğünden yakındı.

"VADELİ ÖDEMELERİMİZ BEKLİYOR"

Bölgede esnaflık yapan Ender Ata Çağlar, hiçbir yetkilinin mağduriyet yaşayan esnafla ilgilenmediğini ifade ederken, "Oluşan zararlardan dolayı ciddi bir kriz yaşamaya başladık. Önümüzde vadeli ödemeler beklemektedir. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğimize dair herhangi bir yetkilinin bize yardımcı olmaması da sıkıntılarımızı artırmaktadır. Her esnaf, evinde aş bekleyen evlatlarına karşı sorumlu olduğu gibi, devlet yetkilileri de mağdur olan esnafın yanında olmalıdır. İlgili birimlerin bu konuda hassas davranmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Çağlar, konuyla ilgili yardım taleplerini Cimer aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, İstanbul Valiliğine ve Başakşehir Belediyesine bildirmelerine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarından yakındı.

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