Başak Traktör Grup Başkanı Konukoğlu: İlk 5'e Gireceğiz

ADAPAZARI'nda bulunan Başak Traktör İş ve Tarım Makinaları Fabrikası Grup Başkanı Sami Konukoğlu, 5 yılda 18 kat büyüdüklerini ifade ederek, yüzde yüz yerlilik oranıyla traktör pazarında ilk 5'e girmeye çalıştıklarını söyledi.



Sanko Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Başak Traktör Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve fabrika yöneticileri basın mensuplarına Adapazarı'ndaki üretim tesislerini gezdirdi. Konukoğlu, tarım ekipmanları konusunda ürün çeşidini genişleteceklerini belirterek, "Başak Agri ile ekim makinaları, toprak frezeleri, yem tarama, balya makinaları ve ön yükleyicileri ile çiftçinin her türlü ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağız. Ürün gamımız tarım ekipmanları konusunda genişletmeye de devam edeceğiz. Türk Traktör'ün yıllık üretimi 60 binin üzerinde. Yerli üretimin yerli traktör üreticileri, yabancı ortaklı şirketleri de sayarsak yüzde 80'leri buluyor. Bizim pazar payımız şu anda 5'in üzerini zorlamaya başladı. Başladığımızda binde 3 seviyelerindeydik. 75 model olan traktörlerimizin yüzde 95'in üzerinde yerlilik oranı var. Bunların yüzde 80'in üzerinde ise kendi fabrikamızda üretiliyor. Motorun bloğu Türkiye'de dökülüyor, kalıpları bize ait. Şanzımanı, motoru, her şeyi burada yapılıyor. Amacımız adetsel olarak ürünlerde yüzde yüze kadar yerlilik oranına getirmeye çalışmak" dedi.



5 YIL İÇERSİNDE 18 KAT BÜYÜDÜK



2017'nin Mart ayında 5 yıl öncesine göre 18 kat büyüdüklerini kaydeden Sami Konukoğlu, hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu belirterek, "Başak ailesinin özverili çalışmasıyla traktör pazarında ilk 5 firma arasında yer almayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktör olup yurt dışı faaliyetlerimiz de yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihratacatı ve istihtadımı arttıramayı amaçlıyoruz. 2017'nin Mart'ından bu yana 17-18 kat büyüdük. Büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'de ürün gamı toplam pazarda %3'ün üzerine, yüzde 4'ün üzerin geçmiş bütün traktörde Başak muhakkak olacak. 5 yılda 40'lardan 10'ların içine girdik, ilk 5 hedefini de önümüzdeki 5 yıl içinde yaparız diye düşünüyorum. Fiyatlarımızın uygun olduğu yerler var, pahalı olduğu yerler var. Biz hiç bir zaman ucuza üretim yapan bir grup olmadık, bundan sonra da olacağımızı düşünmüyorum. İhracat yapmaya başladık. Balkanlar'a biraz başladık. İhracat şu aşamaya kadar hiç odağımızda değildi. 2018'den sonra odağımıza girecek. Kendi ülkemizde ürünlerimizin kaliteli olduğundan iyice emin olmak istedik. Şimdi yapılanmaya başlıyoruz. Ülke seçmeyiz. Ortadoğu'ya, Afrika'a, Amerika'ya maliyeti tutturabilirsek Hindistan'a kadar gideriz" diye konuştu.



HEDEF DÜNYA MARKASI HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK



Sanko Holding Onursal Başkanı Abdlulkadir Konukoğlu ise Başak'ı bir dünya markası haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Yenilikler, değişiklikler yaparak Başak'ı bir seviyeye getirdik. İnşallah bundan sonra da yeni yatırımlarımızla burayı büyüteceğiz. Ana gayemiz, çiftçi ve bayi el ele çalışarak sizin de desteğinizle Başak'ı bir dünya markasına doğru yukarı çekmemiz lazım. Geçmişte de 100 yıl önce Başak çok iyi bir markaydı. Biz 2012'de aldık, 5 yılda bu noktaya doğru geldik" dedi. - Sakarya