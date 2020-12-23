Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda forma giyiyor? Hangi mevkide oynuyor?
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Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda forma giyiyor? Hangi mevkide oynuyor?

23.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:46
Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda forma giyiyor? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'da U19'dan A takıma yerleştirilen Bartuğ Elmaz taraftarlar tarafından merak edildi. Peki Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda oynuyor? Bartuğ Elmaz forma numarası kaç, forvet mi orta saha mı?

Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ın hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nerede oynuyor?

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Bartuğ Elmaz (d.17 Şubat 2003) Süper Lig'de Galatasaray'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Türk profesyonel futbolcudur. Bartuğ Elmaz Galatasaray U19 takımından A takımına yerleştirilmiştir.

Bartuğ Elmaz doğum tarihi : 17 Şubat 2003

Bartuğ Elmaz kaç yaşında : 17 yaşında

Bartuğ Elmaz nereli : Tekirdağ

Bartuğ Elmaz hangi mevkide oynuyor : Orta saha

Bartuğ Elmaz hangi takımda oynuyor : Galatasaray

Bartuğ Elmaz burcu ne : Kova

Bartuğ Elmaz boyu kaç : 1,73 m

Bartuğ Elmaz kilosu kaç : -

Bartuğ Elmaz, Galatasaray formasıyla ilk maçına 22 Aralık 2020 tarihinde Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe maçında çıkmıştır.

Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda forma giyiyor? Hangi mevkide oynuyor?

BARTUĞ ELMAZ FUTBOL KARİYERİ

Milli Takım Kariyeri:

2017–2018 : Turkey U15 : 6 maçta 2 gol

2018–2019 : Turkey U16 : 15 maçta 2 gol

2019–2020 : Turkey U17 : 14 maçta 3 gol

Kulüp Kariyeri:

2013-2020 : Galatasaray alt yapı

2020 : Galatasaray A takımı

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