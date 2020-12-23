Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda forma giyiyor? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'da U19'dan A takıma yerleştirilen Bartuğ Elmaz taraftarlar tarafından merak edildi. Peki Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda oynuyor? Bartuğ Elmaz forma numarası kaç, forvet mi orta saha mı?