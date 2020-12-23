Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda forma giyiyor? Hangi mevkide oynuyor?
Galatasaray'da U19'dan A takıma yerleştirilen Bartuğ Elmaz taraftarlar tarafından merak edildi. Peki Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda oynuyor? Bartuğ Elmaz forma numarası kaç, forvet mi orta saha mı?
Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ın hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nerede oynuyor?
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
Bartuğ Elmaz (d.17 Şubat 2003) Süper Lig'de Galatasaray'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Türk profesyonel futbolcudur. Bartuğ Elmaz Galatasaray U19 takımından A takımına yerleştirilmiştir.
Bartuğ Elmaz doğum tarihi : 17 Şubat 2003
Bartuğ Elmaz kaç yaşında : 17 yaşında
Bartuğ Elmaz nereli : Tekirdağ
Bartuğ Elmaz hangi mevkide oynuyor : Orta saha
Bartuğ Elmaz hangi takımda oynuyor : Galatasaray
Bartuğ Elmaz burcu ne : Kova
Bartuğ Elmaz boyu kaç : 1,73 m
Bartuğ Elmaz kilosu kaç : -
Bartuğ Elmaz, Galatasaray formasıyla ilk maçına 22 Aralık 2020 tarihinde Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe maçında çıkmıştır.
BARTUĞ ELMAZ FUTBOL KARİYERİ
Milli Takım Kariyeri:
2017–2018 : Turkey U15 : 6 maçta 2 gol
2018–2019 : Turkey U16 : 15 maçta 2 gol
2019–2020 : Turkey U17 : 14 maçta 3 gol
Kulüp Kariyeri:
2013-2020 : Galatasaray alt yapı
2020 : Galatasaray A takımı