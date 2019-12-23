: Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

23.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:27

Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bartın'ın merkez ilçesine bağlı Mekeçler köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde bulunan Fatma Kemik'in (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın incelemesinin ardından köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince evden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın sırasında çalışmakta olan oğlu Hüseyin Kemik, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi.

Kaynak: AA

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