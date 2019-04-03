Bartın'da Geçersiz Oy Sayımı Tamamlandı, Kazanan MHP'li Akın Oldu

BARTIN'da, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Mevcut başkan MHP'li Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz 1562 oya itiraz etti. MHP Bartın İl Başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK'nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

Polis ekipleri, oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. 1562 geçersiz oy sayımı sonucunda, MHP'ye 20 oy, AK Parti'ye 40, CHP 11, Saadet Partisi 2 ve bağımsız belediye başkan adayına 3 oy tespit edildi. Bu rakamlar ilçe seçim kurulu tarafından tutanak altına alınırken, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı karara itiraz ederek, 154 sandıktaki geçerli oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.

'ÖNCE KARAR ALACAKTINIZ, SONRA SANDIKLARI SAYMANIZ GEREKİRDİ'

İlçe Seçim Kurulu hakiminin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ilçe seçim kurulu hakiminin kararına istinaden ayağa kalkarak, "Bizlerin sizlere verdiği dilekçemizdeki bütün gerekçeler karşılanmamıştır. Çünkü 1562 geçersiz oyun 74'ü geçerli hale gelmiştir. Dolayısıyla torbalardaki 39 bin oyun sayılıp buna göre değerlendirilmesi gerekir. Siz şu anda karar almadan sandık sayamazsınız. Önce karar alacaktınız, sonra sandıkları saymanız gerekirdi. Siz kesin burada açıklayamazsınız" dedikten sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu hakimi, "Bizim verdiğimiz karar budur. 'Babamın adı hıdır elimden gelen budur.' Bizim verdiğimiz budur" diye cevap karşılık verdi. Sonrasında ise milletvekili Tunç, "Ne demek yani elimden gelen budur. Dilekçemizdeki taleplerin karşılanması gerekiyor. Elimden budur olur mu? Ne demek yani, bizim talebimiz sandık sonuç tutaklarının bize verilen ıslak imzalı tutanaklarını sizdekilerle çeliştiğini birbirleriyle uyuşmadığını göreceksiniz. ve torbalar içindeki 39 bin oy sayıldığında seçmen iradesini ne şekilde olduğunu hep birlikte göreceğiz. 74 oyun bugün nasıl çalındığını tek tek tespit ettik. Hepsini tek tek saydığımızda ne kadar oyumuzun çalındığını hep birlikte göreceğiz" dedi.

AK Parti ve MHP belediye başkan adayları ve partiler arasında kısa süreli gerginliğin yaşanmasının ardından oy sayımının yapıldığı Bartın İMKB Ortaokulu salonundan dışarıya çıkan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenerek, "İlçe Seçim Kurulunun başkanlığındaki sayım sonuçlandı. 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre, belediye başkanlığım tescillendi. Bundan sonrası il seçim kurulu var. Yüksek Seçim Kurulu var. Herkes kanuni hakkını kullanacaktır. Ama biz bu seçimi Allah'ın izniyle aldık. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar, kimse pravakatörlüğe gelmesin" dedi. - Bartın

Kaynak: DHA