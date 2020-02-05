05.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:20

Bartın'da "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullara sertifikaları törenle verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülen "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi" çalışmaları kapsamında tören düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonu'ndaki törende konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, okullarda gerekli hijyenik şartların oluşturulması, iyileştirilmesi, öğrencilere doğru temizlik ve beslenme alışkanlığı kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bunların yanında okullarda hareketli yaşamın benimsenerek sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bu programları önemsediğini ifade eden Güner, tüm okulların aynı gayret ve titizlilikle hareket etmesini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, obezite ve kronik hastalıklardan korunma adına Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul olmaya hak kazanan okul idarecisi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Törende, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı döneminde yapılan denetimler sonucunda Beyaz Bayrak Sertifikası almaya yeni hak kazanan 5 okul ve Beyaz Bayrak Sertifikası yenilenen 28 okula, Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya yeni hak kazanan 10 okula ve sertifikası yenilenen 10 okula sertifikaları verildi.

Kaynak: AA