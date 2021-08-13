Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı

Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Baro Başkanı Taner Çakır, Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı.

Düzce Baro Başkanı Taner Çakır, Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı. Mesleğe yeni başlayan genç avukatın cübbesini Avukat Uzman Arabulucu Ali Dilber giydirdi.

Geçtiğimiz ay yapılan Düzce Barosu seçimlerinde çoğunluğun desteği ile seçilerek başkanlık koltuğuna oturan Av. Taner Çakır, Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı.

Eski Baro Başkanı Avukat Uzman Arabulucu Ali Dilber'in stajyer avukatı Hasan Yazıcı'nın avukatlık yeminini yaptıran Taner Çakır, "Stajını başarıyla tamamlayıp ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av. Hasan Yazıcı'yı tebrik ediyor, mesleki hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Yemin törenine Baro yönetim kurulunun yanı sıra avukatlar, stajyerler ve aileler geniş katılım sağladı. - DÜZCE

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı
Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Berdan Mardini Murat Dalkılıç
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Caner Erkin Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 20:06:28. #1.14#

title