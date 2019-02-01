Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış
Muğla'da barda oturan 20 yaşındaki sevgilisini tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Serdal İncedayı'nın genç kızı, kendi kardeşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü ortaya çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Serdal İncedayı (44), bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı (20) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Fatma Tangaz, bir arkadaşı ile birlikte barda oturup, sohbet ederken, yanlarına Serdal İncedayı geldi. İncedayı, belinden çıkardığı tabancayı Tangaz'a doğrultarak peş peşe ateş etti. Tam bir paniğin yaşandığı iş yerinde diğer müşteriler sağa sola kaçışırken, İncedayı bu kez tabancayı kendi başına doğrultup, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdal İncedayı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Tangaz da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serdal İncedayı'nın yanına gittiği Tangaz'ı belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, ardından da intihar ettiği görüldü.
KARDEŞİNDEN KISKANMIŞ
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin, Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İncedayı'nın, aşk yaşadığı ileri sürülen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi D.İ.'yle de (37) ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü üzerinde durulduğu belirtildi. Bu arada, Serdal İncedayı'nın Tangaz'ın başına 6 el ateş ettiği belirlendi.
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NE OLACAK EGTIMSIZ İNSANLAR BYUNLAR ACIKSACIK İŞİYLE MEŞGUL OLMADIKCA HAZIR YEDIKCE YEMLERI FAZLA GELINCE BÖYLE OLUYOR İŞTE BAKSAN İCANADOL GIBI YERLERDE OLUYORMUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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süper temizlendi pislikCevap Yaz Yayından Kaldır
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AH Be Kızım o kadar genc ve bi o kadarda güzel kızsın türkiye standartlarında baban yaşindaki adamla senin ne isin olur.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ne carpik bir iliski... gencecik kiz babasi yasinda adamla evli. Adam kardesinden kiskanir. Kendinide kizida oldurur... olan adamin karisina ve cocuguna olur. Onlar artik dostunu öldürüp intihar eden adamin cocuklari oldu. Isimleri bu artik yillar gecsede hep bu sekilde anilacaklar. Buyurken evlenirken hep bu sekilde anilacak ve taninacaklarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAMIN TİPE BAK HANZO DOĞULUDURCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır