Aksaray'da otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murtaza Kara (67) yönetimindeki 34 RH 6665 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin motor bölümünden girerek arka camından çıktı.

Kazada otomobilde bulunan Özkan (41) ve Ayten Kara (66), olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü, Kübra (29) ve Ali Yaman Kara (3) ile Ayşegül Okutan (26) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray