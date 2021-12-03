Barista en gözde mesleklerden biri oldu

Yunus Çakmak, kahve ve kahve ekipmanları alanında Türkiye'nin lider konuma yükselebileceğini söyledi. Çakmak, " Kahve çeşitlerinde Avrupa'nın bilinen ülkelerinden geride değiliz. Ama kendimizi iyi tanıtamıyoruz. Üstelik kahve ekipmanları artık Türkiye'de de üretiliyor. Artık dışa bağımlı değiliz." İfadelerini kullandı.

EĞİTMLİ BARİSTA SAYISI ARTIYOR

Kahvemin Tadı Akademisi'ni kuran Çakmak, bugüne kadar binlerce yeni öğrenci yetiştirdi. Uluslararası geçerliliği olan kahve eğitimleri düzenleyen Çakmak, hedeflerini ise şöyle açıkladı: " En büyük hayalim sektörün profesyonelleşmesi. Bunu yeni baristalarımızla başaracağız. Bu sayede Türkiye, kahve sektöründe söz sahibi olacak. Ülkemizdünyadaki kahve piyasasından daha fazla pay alacak. Kahve sektörü çok büyük bir ekonomik pazar. Ülkemiz de hak ettiği değeri almalı."

KAHVE SEKTÖRÜNE GİRECEK OLANLARA TAVSİYELER

İşletmelere danışmanlık hizmeti de veren Çakmak, tavsiyelerini paylaştı:" Başarı olan kadar, hayal kırıklığı yaşayan da var. Bu noktada sektöre girecek olanların heyecanına yenik düşmemesi lazım. Kimse bir günde zirveye çıkamaz. Kesinlikle kaliteden ödün vermeyin. Yenilikçi olmak demek aklına esen her şeyi yapabilirsin demek değil. Bu noktada profesyonel isimlerden destek alınmalı."

Çakmak, son olarak Akademisi hakkında bilgi verdi. Çakmak, " Bizim eğitimlerimizin süresi yok. Kişi barista nilteliklerine kavuşmadan eğitimi bitirmiyoruz. Yoğun bir dönem yaşıyoruz ama barista olmak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet