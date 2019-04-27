Barışma Teklifini Reddeden Kız Arkadaşını Lüks Aracıyla Ezdi
Çin'in Hangzhou şehrinde bulunan Zhejiang Üniversitesinde ismi Jin olarak açıklanan bir kişi, barışma tekfini defalarca reddeden kız arkadaşının üzerinden lüks aracıyla geçti.
Çin'de ismi Jin olarak açıklanan adam barışma teklifini defalarca reddeden kız arkadaşının üzerinden Porche marka arabası ile geçti.
Görüntülerde kadın arabanın ön kapısına tutunurken adam, aracını geri geri sürerek eski kız arkadaşını üzerinden geçti. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan kadını sol bacağının kırıldığı ve vücunun çeşitli yerlerinde ağır sıyrıklar olduğu belirtildi.
YARALI KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay kızın eğitim gördüğü Hangzhou şehrinde bulunan Zhejiang Üniversitesinde meydana geldi.
Görgü tanıkları, kız arkadaşını aracı ile ezen Jin'in olay yerinden aracı ile uzaklaştığını söyledi.
Polis erkek arkadışının üzerinden araba ile geçerek yaralanan kadının isminin Zhao olduğunu, kızın üniversite öğrencisi olduğunu ama erkek arkadaşı Jin'in üniversite öğrencisi olmadığını belirtti.
Jin, polis tarafından göz altına alınırken Zhao'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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Kız gitme diye yalvarırken adam basıp gidiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ilk defa Çin malının bukadar saglam oldugunu görüyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu haberler algı sadece bakın dış ülkelerdede böyle şeyleroluyor demek için gösteriliyor cımbızla tutup buluyorlar işte =) hemde dünyanın en kalabalık nüfusundanCevap Yaz 3 Yayından KaldırARİF: Ne alaka Cin pis ülkeYayından Kaldır
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Bütün bu olaylar hep niye ; ÇİN , RUSYA VE BREZİLYA DA oluyor...!!!??? Merak ettim de... Gerçi bizde de hep SAPIKLIK LAR oluyor. Yaaa....!!!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır