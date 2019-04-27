Barışma Teklifini Reddeden Kız Arkadaşını Lüks Aracıyla Ezdi

Barışma Teklifini Reddeden Kız Arkadaşını Lüks Aracıyla Ezdi

Çin'in Hangzhou şehrinde bulunan Zhejiang Üniversitesinde ismi Jin olarak açıklanan bir kişi, barışma tekfini defalarca reddeden kız arkadaşının üzerinden lüks aracıyla geçti.

Çin'de ismi Jin olarak açıklanan adam barışma teklifini defalarca reddeden kız arkadaşının üzerinden Porche marka arabası ile geçti.

Görüntülerde kadın arabanın ön kapısına tutunurken adam, aracını geri geri sürerek eski kız arkadaşını üzerinden geçti. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan kadını sol bacağının kırıldığı ve vücunun çeşitli yerlerinde ağır sıyrıklar olduğu belirtildi.

YARALI KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay kızın eğitim gördüğü Hangzhou şehrinde bulunan Zhejiang Üniversitesinde meydana geldi.

Görgü tanıkları, kız arkadaşını aracı ile ezen Jin'in olay yerinden aracı ile uzaklaştığını söyledi.

Polis erkek arkadışının üzerinden araba ile geçerek yaralanan kadının isminin Zhao olduğunu, kızın üniversite öğrencisi olduğunu ama erkek arkadaşı Jin'in üniversite öğrencisi olmadığını belirtti.

Jin, polis tarafından göz altına alınırken Zhao'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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YORUMLAR (26)

  • ERDAL TUNALI:
    bu haberler algı sadece bakın dış ülkelerdede böyle şeyleroluyor demek için gösteriliyor cımbızla tutup buluyorlar işte =) hemde dünyanın en kalabalık nüfusundan
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    ARİF: Ne alaka Cin pis ülke
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  • TARAFSIZ TARAFTAR :
    Bütün bu olaylar hep niye ; ÇİN , RUSYA VE BREZİLYA DA oluyor...!!!??? Merak ettim de... Gerçi bizde de hep SAPIKLIK LAR oluyor. Yaaa....!!!
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