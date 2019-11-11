Barış Yarkadaş, fidan dikimine ilişkin yaptığı açıklamalarla komik duruma düştü

11.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:58

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen 11 milyon fidan dikimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FİDAN DİKME AYI KASIM DEĞİLDİR, MART AYIDIR, NİSAN AYIDIR"

Yarkadaş ''Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlarla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerinde 11 milyon fidan diktiler. O zaman acı bir gerçeği söyleyeyim. O fidanların en az 9 milyonu tutmayacak. Bugün o fidanların yüzde 90'ı boşuna dikildi. Çünkü fidan dikme ayı kasım ayı değildir. Fidan dikme ayı Mart ayıdır, Nisan ayıdır.'' ifadelerini kullandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ, YARKADAŞ'I YALANLADI

Bir süre sonra ise canlı yayına Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bağlandı. Barış Yarkadaş'ın açıklamalarınınyanlış olduğunu belirten Karacabey, ''Fidan dikme ayı Kasım ayıdır. Ülkemiz için fidan dikilmesi acısından ideal bir aydır. Bu bilimsel olarak da kesin olarak belirlenmiştir." dedi.

Yaşanan gelişme üzerine Yarkadaş sosyal medyada zirveye oturdu.