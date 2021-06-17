Barış Sarıbaş sergisiyle açılıyor
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Barış Sarıbaş sergisiyle açılıyor

Barış Sarıbaş sergisiyle açılıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bodrum Marina Yacht Club, sanat mekanı MeRQezart'ı sanatseverlerle buluşturuyor.

Bodrum Marina Yacht Club, sanat mekanı MeRQezart'ı sanatseverlerle buluşturuyor. 19 Haziran'da ressam Barış Sarıbaş'ın "Rebirth" isimli solo sergisi ile açılacak sanat mekanı, yıl boyunca birçok ünlü sanatçının eserlerini Bodrumlularla buluşturacak.

Ayrıca sanatçının "Rebirth " adlı Solo resim sergisi 19 Haziran - 8 Temmuz 2021 tarihleri arasında meRQezart Alternative Art Space'de izlenebilecek.

Barış Sarıbaş Hakkında:

 Barış Sarıbaş, modern felsefenin temeli olan Atina Okulu'nun da atası kabul edilen, İonya Bölgesi'nin Miletoslular'ı olan doğa filozofları, ilk felsefeciler olarak kabul edilen düşünürlerin dünyasına ilgi duyuyor; Thales(Su), Anaksimenes (Hava), Anaksimandros (Aperion) gibi düşünürlerin odaklarındıkları "şeylerin Arkhe'si (ilk madde) " ve dönüşümünü temel aldıkları dört elementin; "hava, toprak, su ve ateşin" Anatolia'dan (Işıklar Ülkesinden) bu çağdan, çağdaş ve modern bakışla, "Yeniden Doğuş" u, yeni resimlerinde kendine özgü şiirsel ve görsel diliyle, göstermeye ve hissettirmeye devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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