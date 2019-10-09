Barış Pınarı'nda Türk jetlerinin hedefi vurması teröristin kamerasına yansıdı

09.10.2019 20:09

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Türk jetlerinin hedefleri vurma anı YPG'li teröristin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde patlama sesini duyan teröristlerin korku içerisindeki kaçışları yansıdı.

TÜRK ORDUSU 30 KİLOMETRE İÇERİYE GİRDİ

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.