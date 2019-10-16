Barış Pınarı Harekatına destek
Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun konuşması TRABZON - Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı.
16.10.2019 13:30
Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun konuşması TRABZON - Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı.
Kaynak: AA