Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer

22.10.2019 10:41

Türkiye'ye en çok ziyaret eden yabancı turistler arasında olan Almanların olması, Alman medyasını rahatsız etti. Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'ye tepki gösteren Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, şimdi de tatil üzerinden Alman turistleri etkilemek için yayınladığı haberde 'terör' ifadesini kullandı. Gazetenin haberinde Alman Seyahat Acenteleri Birliği Sözcüsü'nün konuşmasına yer verilip, "Eğer terör geri dönerse elbette rezervasyonlar derhal düşer." metni yer aldı.

"EĞER TERÖR GERİ GELİRSE..."

Yurt dışı tatilinde Alman turistlerin gözdesi Türkiye. Almanya'dan yapılan uyarılara kulak asmayan turistler her defasında Türkiye'ye tercih ediyor. Turist akınına karşı çıkan Alman medyası, turistlerin Türkiye'ye gelmemesi için haberler yapıyor. Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye'ye dair operasyon haberi yayınladı. Gazetenin haberinde terörün Türkiye'ye yeniden dönmesi durumunda seyahat rezervasyonlarının düşebileceği belirtildi. Suriye'de yaşanan sürecin hatırlatıldığı haberde; Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Sözcüsü'nün şu ifadelerine yer verildi: "Uzun süre bir şey olmazsa insanlar bunu unutur. Ama eğer terör geri dönerse elbette rezervasyonlar derhal düşer."

ANTALYA'DA TURİZM REKORU

Antalya 2019 yılında tüm yılların turist rekorunu kırdı. Antalya, 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin turist ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde 12 milyon 58 bin turist gelmişti. Bu yılki artış oranı yüzde 17 oldu. Antalya, 2018 yılının tamamında ise 13 milyon 642 bin turist ağırlamıştı.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün milliyetlere göre yapılan analize göre 15 Ekim itibarıyla 193 ülkeden turist geldi. İlk sırada ise Rusya yer alıyor. Rusya'dan 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı 5 milyon 171 bine ulaştı.

ALMANLAR 2. SIRADA

Almanya'dan gelen turist sayısı ise 2 milyon 347 bin kişi oldu. Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 12'lik oran ve 84 binlik artışla toplam 776 bin turist geldi. Dördüncü İngiltere'den yüzde 14'lük oran ve 80 binlik artışla toplam 656 bin turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4.8 oldu.