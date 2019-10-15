Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar

15.10.2019 20:21

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı'nda yeni kahramanlık destanlarına imza atarken, operasyon bölgesinden ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Harekata katılan bir asker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören ve yeniden genel merkezde mesaisine dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi unutmadığını yayınladığı fotoğrafla gösterdi.

BAHÇELİ'NİN ADI BOMBANIN ÜZERİNE YAZILDI

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerden biri, teröristleri hedef alacak bombanın üzerine, "Baş komutan Devlet Baba hoş geldin" yazarak, Bahçeli'ye jest yaptı. O fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.