Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi

16.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:43

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ile barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde arama tara faaliyetleri devam ediyor.

988 EYP VE 442 MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK tarafından tuzaklanan 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın Twitter hesbaından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.