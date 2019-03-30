Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Muhittin Kocataş için Kanlıca İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Dün hayatını kaybeden Kocataş için düzenlenen cenaze törenine Barış Manço'nun kardeşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço katıldı.

"BABAMA EN ÇOK EMEĞİ GEÇEN BİRİYDİ"

Doğukan Manço, babasının ilk gitarını dedesinin aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Müziğe yeni başladığı dönemlerde, 'Ya bu gitarı en iyi şekilde çalacaksın ya da kırıp atacaksın' deyip, babamı bir işi en doğru şekilde yapmayı aşılayarak yetiştiren kişidir. Biz onu dede olarak bildik ve babamın ömründe fedailiğinden, şoförlüğünden, babalığına, herhalde en çok emeği geçmiş 2-3 kişiden biridir. Onun için en zoru babamı defnetmek olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

"EN DEĞER VERDİĞİM KİŞİ"

Doğukan Manço sözlerine şöyle devam etti: Benim de baba tarafında en değer verdiğim kişi oydu. Batıkan ile bana babamdan dolayı çok düşkündü. Başkalarına yük olmaktan endişe ettiği için de son zamanlarında çok sıkıntı yaşadı. Yatağa düşmek ona zor geldi ve bunun stresini çok yaşadı."

BARIŞ MANÇO'NUN MEZARININ OLDUĞU YERE GÖMÜLDÜ

Muhittin Kocataş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından, Barış Manço'nun da mezarının bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: DHA