Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli? Barış Arduç kaç yaşında? Barış Arduç'un oynadığı diziler..
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Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli? Barış Arduç kaç yaşında? Barış Arduç'un oynadığı diziler..

Karantina döneminde saçlarını uzatmasıyla gündeme gelen Barış Arduç'un sevenleri Barış Arduç hakkında bilmedikleri arıyor. Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli? Barış Arduç kaç yaşında? Barış Arduç'un oynadığı diziler neler? Hepsi haberimizde..

Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli? Barış Arduç kaç yaşında? Barış Arduç'un oynadığı diziler..
12.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:36

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelen Barış Arduç, Baba tarafından Fatsa'lıdır fakat 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte İsviçre'de yaşayan oyuncu 1995 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Gölcük'te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.

Tiyatroru Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, hemen oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.

2015 yılında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çeken ünlü isim kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

33 yaşındaki Barış Arduç, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcu olup ünlü oyuncu Gupse Özay ile birlikte.

BARIŞ ARDUÇ'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kuzgun (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Mert) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ersin)(Sinema Filmi)

2014 – Deliha (Cemil) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Selim) (TV Dizisi)

2012 – 2013- Benim İçin Üzülme (Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Hakan) (TV Dizisi)

2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk) (TV Dizisi)

2011 – Pis Yedili (TV Dizisi)

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