Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haber
Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Güncel

Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı

Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle ihmal edilen köpekler, tutuldukları barınakta aç kalınca birbirlerini yemeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine belediye ekipleri barınağa mama takviyesi yaptı.

23.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:58
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı

Adana'nın Kozan ilçesindeki hayvan barınağında aç kalan köpekler birbirlerini yedi. Kozan Belediye Başkanvekili Kenan Avan, dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kozan Belediyesine ait hayvan barınağında çekilen görüntülerde bakımsız oldukları gözlenen köpekler yerde parçaladıkları iki köpeği yiyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Görüntülerin yayılmasının ardından sabah erken saatte barınağa gelen Kozan Belediyesi yetkilileri barınakta yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. Kozan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Kaymakam Şafak Gürçam barınağa gelerek incelemelerde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesince Kozan Hayvan Barınağında görevlendirilen Veteriner Hekim Ali Çullu, "Bu hayvan ölümleri açlıktan dolayı değil hayvanların sürü bazında yönetildikleri için kavgadan dolayı birbirini yiyebileceklerini belirtti. Görüntü ne zaman çekildi bilmiyoruz. İçeriden bir personelin çektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

BÜYÜKŞEHİRDEN MAMA

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Deda Büyüköztürk ise barınağa mama desteği verdiklerini belirterek, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz bu durumda bile sokak hayvanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Kozan'a da destek oluyoruz. Hayvanların açlıktan birbirine saldırdığı değil biri ölmüş diğeri parçalamışta olabilir. Bir sıkıntı var. Fotoğraflarda görüntülerde var bunu hep birlikte gidermeye çalışacağız. Hayvanların aç bırakıldığını düşünmüyoruz" diye konuştu.

"SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Kozan Belediyesi Başkanvekili Kenan Avan'da yaptığı açıklamada, "Hayvanların barınakta çok olduğunu gördüm. Gerekli soruşturmayı başlattık. Eğer bir kusur varsa bunu düzelteceğiz. Eğer personelin kastı varsa hemen bunu da yerine getireceğiz" dedi.

KAYMAKAM KORONAVİRÜS SALGININA BAĞLADI

Barınağa gelerek incelemelerde bulunan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da köpekleri tek tek inceledi zayıf olan köpeklerin nedenlerini sordu. Kaymakam Gürçam, "Bizim de tasvip etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Burası belediyemize ait bir alan. Köpeklere ait kısırlaştırma ve rehabilitasyon büyükşehirin görevi ama belediyemiz elinden geldiğince çalışma yapıyor. Bu son süreçte koronavirüs salgını nedeniyle eksiltilmesi nedeniyle olmuş olabilir. Gecede personel görevlendirilmemiş. Uyuz köpek diye tarif edilen bölümde ölüm olması ve istemediğimiz görüntünün olması hoş bir durum değil. Gereken tedbirleri daha da sıkılaştırarak almış durumdayız. Takiplerini sıkı bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haber
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haber
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! 'Salgın süresince çift maaş alsınlar' Haber
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haber
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
'Evde kalın, temas etmeyin' çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Rita Wilson Serdar Ortaç Muhterem Nur
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 14:59:03. #1.15#
title