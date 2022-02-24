Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları, rolleri ve gerçek isimleri! Barbaroslar oyuncuları kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu
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TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı sevenleri tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. Dizide en son yaşananlar heyecanı dorukta bıraktı. 10 Şubat 2022 günü yayınlanacak olan yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimlerdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi konusu nedir? Barbaroslar oyuncuları kimdir? İşte, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları, rolleri ve gerçek isimleri
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı herkes tarafından izlenen bir dönem dizisidir. Diziyle ilgili birçok şey merak edilmektedir. Dizinin nerede çekildiği, dizinin sevenleri tarafından sık sık araştırılmaktadır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına geçmektedir. Oyuncu kadrosuyla ses getiren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her anlamda izleyenlere görsel bir şölen yaşatıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim, rolleri nelerdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi konusu nedir? İşte bütün detaylar haberimizdedir…
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI HANGİ GÜN?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı herkes tarafından izlenen bir dönem dizisidir. Diziyle ilgili birçok şey merak edilmektedir. TRT1'İN sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı sevenleri tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. Dizide en son yaşananlar heyecanı dorukta bıraktı. 10 Şubat Perşembe günü TRT1 ekranında saat 20.00 da yayınlanacaktır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi konusu Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve ilerlemesini konu alır. Aynı zamanda denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme sürecini konu alan bir dizidir.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI
- Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
- Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
- Yiğit Özşener : Pietro
- Pelin Akil : İsabel
- Yetkin Dikinciler : İshak Reis
- İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
- Caner Topçu : İlyas Reis
- Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
- Devrim Evin : Antuan
- Mehmet Atay : Kılıç Bey
- Cemre Gümeli : Meryem
- Okan Şenozan : Karabay
- Aytek Şayan : Şahbaz
- Ümit Çırak : Slyvio
- Serpil Özcan : Asiye
- Tolga İskit : Cafer
- Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
- Murat Göçmez : Horozcu
- Batuhan Bayar : Niko
- Gökay Müftüoğlu : Diego
- Nezir Çınarlı : Hayrabay
- Eren Demirbaş : Müneccim
- Tolga Akkaya : Yareli Hasan
- Gökhan Gencebay : Bülbül
- Şeyma Peçe : Esther
- Ali Murat Altunmeşe : Golem
- Dilistan Balcı : Ayşe
- Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
- Yiğitcan Özyiğit : Meczup
- Serkan Ergün : Burak Reis