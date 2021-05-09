BARAJ KAPAĞI TAMİRİNDE GÖLETE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj kapağı tamir çalışması sırasında gölete düşen işçi Samet Bulun (31) yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj kapağı tamir çalışması sırasında gölete düşen işçi Samet Bulun (31) yaşamını yitirdi. Bulun'u kurtarmak isterken mahsur kalan Harun Bekdemir de ekiplerce kurtarıldı. Olay ilçedeki Suat Uğurlu Barajı'nda meydana geldi. Baraj kapaklarını tamir eden işçilerden Samet Bulut, dengesini kaybederek gölete düştü. Bu sırada yanında bulunan ve arkadaşını kurtarmak isteyen Harun Bekdemir de barajın duvarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi ekipleri, Harun Pekdemir'i kurtarırken, Bulun'un cansız bedenini göletten çıkarttı. Mahsur kalan diğer işçi Bekdemir de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekibince bulunduğu yerden kurtarıldı. Samet Bulun'un cansız bedenini, savcılık incelemesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı