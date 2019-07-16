Baraj Gölü'nde sular çekilince cami ve oku ortaya çıktı

Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte sular altında kalan cami ve okul, baraj kapağının açılmasıyla yeniden ortaya çıktı.

2018 yılında yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Kars Barajı ile birlikte Çamçavuş Köyü'de sular altında kalmıştı. Uzun süre özellikle fotoğrafçıların ilgisini çeken köyde köy okulu ve cami de sular altında kalmıştı. Baraj kapağının açılarak suyun tahliye edilmesinin ardından köy okulu ve cami ile sular altında kalan bazı evlerde yeniden ortaya çıktı.

Kars-Susuz yolunu kullanan vatandaşlar ise bölge de durarak fotoğraf çekiliyor. Kars Baraj Gölü'nün yeniden su tutmasıyla cami ve okulda tekrar sular altında kalacak. - KARS

Kaynak: İHA