Baraj 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj dizisi izle!

1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan yapım FOX TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Baraj 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj dizisi izle!

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi Baraj 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj dizisi izle!

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizi Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşmaktadır.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'in ölümü, Tarık ve Zahra'ya tahmin edemedikleri kadar büyük bir dert olmuştur. Halil'in yokluğunu idare etmeye çalışsalar bile Halil'i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşmek üzere olması özellikle Tarık'a çok zor anlar yaşatacaktır.