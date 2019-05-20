Banu Alkan, Canlı Yayında Burcu Esmersoy'a Ateş Püskürdü: Haddini Bil!

Kısa süre içerisinde yeni bir şarkı çıkarma hazırlığı içerisinde bulunan Banu Alkan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu oldu. Canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Alkan, sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un yaptığı ve Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın da içinde bulunduğu projesiyle ilgili olarak şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK, SEN KİMSİN"

Program çekimleri için gittiği Hindistan'da geçirdiği hastalıklardan bahseden Alkan, o dönem sorun yaşadığı Burcu Esmersoy'a şu sözlerle ateş püskürdü: "Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona 'Sen kimsin' dedim. Burcu Esmersoy bana "Seni sosyal medyadan takip etmem" dedi. Ardından Türkiye'ye döndükten sonra konuk olduğu bir kanalda absürt şeyler söyledi. Sen kimsin, Banu Alkan kim! Herkes haddini bilecek"

"YALIMIN MAZOTUNU ALAMADIĞIM GÜN OLDU"

Sunucuların ekonomik zorluk yaşadınız mı?' sorusuna cevap veren Alkan, "Herkes gibi ben de ekonomik olarak zorlandım. Yalımın mazotunu alamadığım gün oldu." dedi.

Banu Alkan, özel jet ile Paris'e gittiğini dönemlerini anlattı: "80'li yıllarda saçımı boyatmak için yurtdışına giderdim. Bütün gazeteler günlerce bunu yazardı...