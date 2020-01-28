Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler
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Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler

Tuzla'da gittiği bankadan 120 bin lira para çeken vatandaşı takip eden kişiler, A.Ö isimli şahsın parasını gasp edip ortalıktan kayboldular.

28.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:30

'da bankadan yaklaşık 120 bin lira çeken vatandaş, kendisini takip eden şahıs ya da şahıslarca gasp edildi. , parayı çalıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

120 BİN LİRASI ÇALINDI

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'ndeyaşanan olayda, iddiaya göre bankadan 120 bin lira para çeken A.Ö isimli şahıs, banka çıkışında kimliği bilinmeyen kişiler tarafındangasp edildi. Banka çıkışı caddede yürürüyen A.Ö'nün yanına araçla yaklaşan şahıslar 120 bin liranın olduğu çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. A.Ö ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Görgü şahitlerinin de tanık olduğu olayda, polisin, gaspçıları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler
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