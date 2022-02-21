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Bangladeş'te biber kurutma mesaisi

AA, Zakir Hossain Chowdhury - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Biber toplayan kadınlar Tarladaki biberler Biber kurutma alanından drone görüntüleri Kuruyan biberleri ayıklayan kadınlar Kurumaya bırakılan biberlerden drone görüntüsüBOGRA - Bangladeş'in kuzeyinde birçok pazara erişimi olmadığı halde işgücüne katılan kadınlar, piyasanın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Biber toplayan kadınlar

Tarladaki biberler

Biber kurutma alanından drone görüntüleri

Kuruyan biberleri ayıklayan kadınlar

Kurumaya bırakılan biberlerden drone görüntüsü

BOGRA - Bangladeş'in kuzeyinde birçok pazara erişimi olmadığı halde işgücüne katılan kadınlar, piyasanın altında verilen yevmiyelerle ev ekonomisine destek olmaya çalışıyor. Bogra kentinde Jamuna nehri kenarında günlük 8 saat çalışmanın ardından 1 doların altında, 80 Taka kazanan bu kadınlar, kırmızı acı biber toplayıp güneşte kurutarak kazançlarını sağlıyor.

Bangladeş'te biber kurutma mesaisi

Bangladeş'te biber kurutma mesaisi

Bangladeş'te biber kurutma mesaisi

AA / Zakir Hossain Chowdhury - Güncel

Bangladeş, Drone, Güncel, Haberler

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