Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor - Haberler
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Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

AA, Zakir Hossain Chowdhury - Güncel
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Satkhira kentinden detaylar İnsanların gündelik yaşantısından detaylar Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketler kıyı bölgelerindeki halkı olumsuz yönde etkiliyor.

Satkhira kentinden detaylar

İnsanların gündelik yaşantısından detaylar

Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketler kıyı bölgelerindeki halkı olumsuz yönde etkiliyor. Ülke çapında meydana gelen kasırga, erozyon, sel, toprak kayması ve kuraklık gibi felaketler son yıllarda artış gösterdi. Satkhira kentinde ciddi seviyelere ulaşan kuraklık, içme suyu sorununu da beraberinde getiriyor. Evlerde ihtiyaç olan su, kadınların yakın kaynaktan getirdiği taşıma suyla gideriliyor.

Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

AA / Zakir Hossain Chowdhury - Güncel

Bangladeş, Güncel, Haber

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