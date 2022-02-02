Bangladeş'in kıyıları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor
AA, Zakir Hossain Chowdhury - Güncel
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Satkhira kentinden detaylar İnsanların gündelik yaşantısından detaylar Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketler kıyı bölgelerindeki halkı olumsuz yönde etkiliyor.
Satkhira kentinden detaylar
İnsanların gündelik yaşantısından detaylar
Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketler kıyı bölgelerindeki halkı olumsuz yönde etkiliyor. Ülke çapında meydana gelen kasırga, erozyon, sel, toprak kayması ve kuraklık gibi felaketler son yıllarda artış gösterdi. Satkhira kentinde ciddi seviyelere ulaşan kuraklık, içme suyu sorununu da beraberinde getiriyor. Evlerde ihtiyaç olan su, kadınların yakın kaynaktan getirdiği taşıma suyla gideriliyor.