Gezi otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü 42 yaralı
Balıkesir'de gezi otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.
Balıkesir Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay, sabah saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Kaza sonrasın bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay yerinde görüntüler;
Kaynak: İHA
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