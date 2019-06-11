Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)
KURTARILAMADIBartın'ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI
Bartın'ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
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