Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)

KURTARILAMADIBartın'ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)

KURTARILAMADI
Bartın'ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 


Kaynak: DHA
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