Balkondan Düşen Küçük Çocuğu Vatandaşlar Havada Yakaladı
Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuğu, binanın önünde toplanan vatandaşlar havada yakaladı. Küçük çocuğun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlarca havada yakalanması anbean kameralara yansıdı.
KÜÇÜK ÇOCUK KORKULUKLARDAN AŞAĞI SARKTI
Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı seyretti. Bir süre sonra demir korkuluklara çıkan küçük çocuk, balkonun dışından kendini aşağı sarkıttı. Vatandaşlar ikinci kattaki evin balkonundan kendini aşağıya sarkıtan çocuğu görünce onu havada yakalamak için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar aşağıda kollarını açıp beklerken bir kaç kişi ise merdivenden çıkıp eve gitmeye çalıştı. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, alt kattaki eve girmeye çalıştı. O evde de kimsenin olmaması üzerine herkes küçük çocuğu yere düşmeden havada yakalamak için kollarını açıp beklemeye başladı.
VATANDAŞLAR HAVADA YAKALADI
Daha fazla tutunamayan çocuk kendini boşluğa bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine çarpan çocuk, yere düşmeden aşağıdaki vatandaşlarca havada yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hastaneye götürülen çocuğun alt kattaki evin balkon demirine çarptığı için kaşında açılma olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Evlatlariniza sahip çıkın 1 dakika boş bırakmayın .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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avusturyada yasiyorum 12 yasinin altindaki cocuklari evde yanliz birakmak yasak herhangi boyle bir durum tespit edilirse cocuk esirgeme kurumlari cocuga koyar ve geri alma durumu cok zorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Oyyy allahım nefesim kesildi yaa sizin gibi anne babaya ne diyim yüregim hopladı resmen yaa çok şükür bişe olmamışCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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aklım çıktı çocuğu öyle görünce annesi nerdeymiş şanslıymış ki farketmişler ya birde farketmeselerdi ooff düşünmek istemiyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Rabbim anasına babasına bağışladı. . Urfalı kardeşlerimize de bravo. . . havada yakaladılar. . . hayırlı cumalar. .Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır