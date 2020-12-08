Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı
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Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı

08.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:29
Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı

SAMSUN'da avukat Mehmet Erdem S. (29), evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

SAMSUN'da avukat Mehmet Erdem S. (29), evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Barosu'na kayıtlı 4 yıllık avukat Mehmet Erdem S., 6 katlı binanın 4'ücü katındaki evinin balkonundan atladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan avukat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis, soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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