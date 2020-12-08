Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı

SAMSUN'da avukat Mehmet Erdem S. (29), evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Barosu'na kayıtlı 4 yıllık avukat Mehmet Erdem S., 6 katlı binanın 4'ücü katındaki evinin balkonundan atladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan avukat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN