Balkondaki demir parmaklıkları keserken canından oluyordu

Evinin balkonundaki demir parmaklıkları kesmek isterken spiral makinesine kolunu kaptıran vatandaş yaralandı.

Evinin balkonundaki demir parmaklıkları kesmek isterken spiral makinesine kolunu kaptıran vatandaş yaralandı.

Olay, Karamürsel ilçesi, 4 Temmuz Mahallesi, Selahaddin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tadilat yapmak için çalışan C.E. (28), spiral metal kesme makinesi ile evinin balkonundaki demir parmaklıkları keserken makineyi elinden kaçırdı. Çalışmaya devam eden makine C.E.'nin sol koluna geldi. Yaralanan C.E.'yi gören eşi durumu 112 Acil Sağlık'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 28 yaşındaki C.E., Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı