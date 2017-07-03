Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Ertelendi

Balıkesirspor Kulübünün olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.



Balıkesir Karesi Alışveriş Merkezi içindeki toplantı salonunda yapılması planlanan olağanüstü kongreye, 847 üyeden 6'sı katıldı. Yönetim kurulu üyeleri ve delegelerin tuttuğu tutanak sonrası ertelenen kongre, 10 Temmuz'da yapılacak.



Kulübün basın sözcüsü Alp Kaan, 10 Temmuz'da kongrenin çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacağını söyledi.