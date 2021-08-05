Balıkesirli muhtar çevre temizliği için seferber oldu
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Balıkesirli muhtar çevre temizliği için seferber oldu

Balıkesirli muhtar çevre temizliği için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye ilçesinde, sahilde yer alan Ören, İskele ve Öğretmenler Mahallesi muhtarları, sezon başında düzenledikleri etkinliklerle plajları temizlerken, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, plastik, kağıt ve metal atıkları toplamak için seferber oldu.

Burhaniye ilçesinde, sahilde yer alan Ören, İskele ve Öğretmenler Mahallesi muhtarları, sezon başında düzenledikleri etkinliklerle plajları temizlerken, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, plastik, kağıt ve metal atıkları toplamak için seferber oldu. Muhtar Kurt, işlettiği kahvehanede biriktirdiği binlerce pet şişeyi geri dönüşüm kutusuna atarken, vatandaşları çevreye sahip çıkmaya çağırdı.

Burhaniye'de mavi bayraklı plajları ve tarihi meşe ağaçları ile ünlü Ören Mahallesinin muhtarı İlker Kurt, önemli bir çevre hareketine öncülük yaptı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü İsmail Aktaş'a başvuran Kurt, mahalleye 5 adet geri dönüşüm konteyneri koydurdu. Kahvehanesinde topladığı binlerce pet su kabını buraya atan Kurt, çevredeki esnaflara da örnek oldu. Metal, plastik ve kağıt atıkları Belediye'nin yerleştirdiği konteynerlere atan Kurt, herkesi çevreye duyarlı olmaya çağırdı. Burhaniye'de büyük bir sezon yoğunluğu yaşandığını anlatan İlker Kurt, "Bizler sahil mahalle muhtarları olarak Belediyeden geri dönüşüm konteynerleri istedik. Bizim mahallemizde de 5 adet geri dönüşüm könteyneri kondu. Ben de kendi işyerimde biriktirdiğin binlerce pet su kabını buraya attım. Komşularımızda bizi örnek aldı. Rastgele atılan bu plastikler hem çevre kirliliğine neden oluyor, hem de milli ekonomi için kayıp oluşturuyor. Bütün insanlarımızı duyarlı almaya çağırıyorum. Bize destek olan Belediye yetkililerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Hayrettin Şayak da," Ben kahvehane de çalıyorum. Yazın çok su tüketiliyor. Ben de plastikleri biriktirip buraya atıyorum. Kimse bunları yere atmasın. Buraya atsınlar" dedi. - BALIKESİR

Balıkesirli muhtar çevre temizliği için seferber oldu
Balıkesirli muhtar çevre temizliği için seferber oldu
Balıkesirli muhtar çevre temizliği için seferber oldu
Balıkesirli muhtar çevre temizliği için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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