Balıkesirli mühendis zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor

21.10.2019 13:04

Burhaniye ilçesinde, yıllar önce zeytin ağacı ile tanışan inşaat mühendisi Murat Narin, kurduğu zeytinyağı fabrikasında ilk kez çekirdeği ayrılmış zeytinden yağ çıkarırken, şimdi de de zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor. Kurduğu atölyede zeytin odunlarından masa, sehpa ve mutfak gereçleri yapmaya başlayan Narin, zeytin ağacının kendine has kokusu ve desenleri ile insanı büyülediğini söyledi.



İnşaat mühendisliği yapan 60 yaşında 2 çocuk babası Murat Narin, yıllar önce tanıştığı zeytine gönül verdi. Kurduğu fabrikada ilk kez çekirdeği çıkarılmış zeytinden zeytinyağı üreten Narin, daha sonrada budamadan çıkan zeytin odunlarını işlemeye başladı. Ahşap tornacılığını öğrenen Narin, zeytin ağaçlarını işlemek için de atölye kurdu. Zeytin odunlarından masa, sehpa, dolap, vazo, heykel, mutfak gereçleri yapmaya başladı. Zeytin ağacının bambaşka bir dünya olduğunu anlatan Murat Narin, "Zeytin ağacı ile yıllar önce tanıştım. İlk tanıştığımda, zeytin ağaçlarının şekilsiz, düzgün çam ağaçları gibi olmayan, şekilsiz yapıları çok dikkatimi çekmişti. Ancak, daha sonra zeytin ağacını yakından tanımaya başladığımda onun bambaşka dünya olduğunu gördüm. Zeytin ağacının, kesilip budamadan ortaya çıkan dalları yakacak odun olarak kullanılıyordu. Biz bunu değerlendirebilir miyiz dedik. Zeytin ağacının muhteşem dokusu ve desenleri olduğunu gördük. ve bu objeleri yapmaya başladık. Ben ahşap tornacılığını bilmezdim. Kendi kendime öğrendim. Zeytin ağacı ve başka ağaçları işlediğimizde bu ağaçların kendine has kokuları, desenleri sizi bambaşka dünyaya alıp götürüyor. Zeytin ağacı, sadece meyvesi ile zeytinyağı ile insanlara sağlık kazandırmanın yanı sıra bir de varlık olarak, ağaç olarak insanlara müthiş güzellik sunuyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA