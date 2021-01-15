Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

15.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:48
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

BALIKESİR'de gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

BALIKESİR'de gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

Balıkesir'de geceden itibaren etkili olan kar yağışı, Dursunbey ve Sındırgı ilçe merkezleri ile Burhaniye, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının en yoğun görüldüğü yer ise Kazdağları oldu.Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Yenice'nin Kalkım beldesi arasında ulaşımı sağlayan Edremit-Kalkım kara yolunun kapanmaması için Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, kar biriken noktalara anında müdahale ediyor. Edremit-Kalkım kara yolunda, jandarma, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.


- Balıkesir
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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