Balıkesir'in körfez ilçelerinde uyuşturucu operasyonu

Jandarma Balıkesir'in körfez ilçelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma Balıkesir'in körfez ilçelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 9 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit ettiği 9 kişiyi takibe aldı. Bu kişilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 517 gram toz esrar, 30 gram kenevir tohumu, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 84 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konulurken şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı