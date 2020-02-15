Sokak ortasında kanlı pusu! Kameralar olan biteni kaydetti
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Sokak ortasında kanlı pusu! Kameralar olan biteni kaydetti

Balıkesir'de Muhlis Durmaz isimli vatandaş, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

15.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:30
Sokak ortasında kanlı pusu! Kameralar olan biteni kaydetti

'in merkez ilçesinde bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Vicdaniye Mahallesi'nde M.G, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Muhlis Durmaz'ın içerisinde bulunduğu aracın yanına motosikletle geldi.

M.G, önce montunda sakladığı tüfekle, daha sonra tabancayla Muhlis Durmaz'a ateş ederek yaraladı. Durmaz, verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Muhlis Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli ile yardım ettikleri belirlenen F.K, S.Ö, M.E. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 37 fişek, 6 şarjör ve olay anında kullanılan motosiklet ele geçirildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosikletle Muhlis Durmaz'ın aracına yaklaşıp M.G'nin silahla ateş ederek kaçma anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sokak ortasında kanlı pusu! Kameralar olan biteni kaydetti
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