: Sokak ortasında kanlı pusu! Kameralar olan biteni kaydetti

15.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:30

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Vicdaniye Mahallesi'nde M.G, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Muhlis Durmaz'ın içerisinde bulunduğu aracın yanına motosikletle geldi.

M.G, önce montunda sakladığı tüfekle, daha sonra tabancayla Muhlis Durmaz'a ateş ederek yaraladı. Durmaz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Muhlis Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli ile yardım ettikleri belirlenen F.K, S.Ö, M.E. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 37 fişek, 6 şarjör ve olay anında kullanılan motosiklet ele geçirildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosikletle Muhlis Durmaz'ın aracına yaklaşıp M.G'nin silahla ateş ederek kaçma anı yer alıyor.

Kaynak: AA

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