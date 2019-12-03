: Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu

03.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:51

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen engelli farkındalığı çalışması; Ayvalık Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Rahim Usta Anadolu Lisesi, 15 Eylül Ortaokulu, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Necmi Komili İlk-Ortaokulu'ndaki öğrencilerle gerçekleştirildi.

GÖZLERİ KAPALI HALDE MEYVE VE SEBZE SOYDULAR

Kocaeli'den gelen ve her iki gözü de görmeyen Sonay Sevinç'in bir görme engelli olarak güncel hayatta yaşadığı zorlukları Balair alfabesi, kendi geliştirdiği teknikler ve teknolojinin de katkılarıyla nasıl kolaylaştırdığını anlattığı anlamlı eğitim çalışmasında, görme engelli gazeteci Namık Tuncel ise öğrencilere günlük hayatlarında kolaylıkla yapabildikleri eylemleri gözleri kalın bir bantla kapalı bir halde yaptırmaya çalıştı. Gözleri kapalı halde sebze ve meyve soymaya çalışan öğrenciler, aynı şekilde ellerindeki bir beyaz bastonla okulun koridorların yürümeye ve merdivenleri çıkıp-inmeye çalıştılar.

KAYMAKAM TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinliğin bir başka bölümünde, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğretmenlerle birlikte hazır bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, böylesi anlamlı bir farkındalık çalışmasını düzenleyen Namık Tuncel ve Sonay Sevinç'e teşekkür etti.

İNSAN KENDİ ZİHNİNDEKİ ENGELİ KALDIRMALI

Asıl engelin insanların zihinlerindeki engeller olduğuna inandığını kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, "Yasal düzenlemelerle neyi getirirseniz getirin, ne kadar rahatlatacak ortamı sağlarsanız sağlayın, insanlarımız bunu anlayamadıktan sonra bunun çok fazla bir anlamı olmuyor ne yazık ki. Bu yüzden de önce insanların kendi zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırması gerekir." dedi.

Kaynak: İHA

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