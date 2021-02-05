BALIKESİR - Eğlence merkezindeki 3 kişinin öldüğü kavgada karar çıktı

Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun

AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir

Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2019 yılının ağustos ayında bir eğlence merkezinde çıkan kavga sırasında açılan ateş sonucu 3 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında karar verildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Erdem T, Ogün A. ve Kader K'nin savunmaları, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.

Ölenlerin yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Yaşamını yitiren 9 yaşındaki Selin Cebeci'nin ailesinin avukatı, kavgada ana hedefin eğlence mekanındaki Emrah S. olmadığını, sanıkların söz konusu mekandaki kişilere gözdağı vermek istediğini söyledi.

Sanık Erdem T, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Çok pişmanım. Çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Ogün A. da suçlamaları kabul etmedi, beraatini talep etti.

Kader K. ise sanık Erdem T. ile bir samimiyetinin olmadığını belirterek, "Erdem'le daha önce çay bile içmedim, numarası bende kayıtlı değil. Taksici olduğum için müşterilerim aradığında arayıp konuşuyorum. Silahı görmedim, olayın olacağını bilmiyordum. Kendimi sorumlu hissetmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyetinin açıkladığı karara göre sanık Erdem T, 3 kişi öldürmekten üçer kez müebbet hapis ve Emrah S'yi öldürmeye teşebbüsten de 9 yıl hapis cezası aldı.

Ogün A'ya ise Emrah S'nin yaralanması olayından 2 yıl, Kader K'ya da aynı suçtan 6 yıl hapis cezası verildi.

Ogün A. ve Emrah S, 3 kişinin ölümünden sorumluluklarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Mahkeme heyeti, Kader K'nın tahliyesine, diğer 2 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Selin Cebeci'nin annesi Sinem Cebeci, karardan memnun olmadıklarını söyledi.

Kendilerine göre 3 kişinin de suçunun aynı olduğunu ve en ağır cezayı almaları gerektiğini düşündüklerini ifade eden Cebeci, "Hayatını kaybedenlerden biri 9 yaşında bir çocuk. Bunun karşılığı bu olmamalı. Alınan kararın hiçbir caydırıcılığı olmadı. Bizim canımız zaten yanıyor, çabamız caydırıcı olmasıydı." dedi.

Mehmet Solaklar'ın eşi Sibel Solaklar da karardan memnun olmadıklarını, davanın peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.

Olay

Erdem T, 11 Ağustos 2019'da Ocaklar Mahallesi'ndeki bir eğlence yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah S. ile kavga etmişti.

Ertesi gün Ogün A'nın iş yerindeki pompalı tüfeğini alan ve Kader K'nin taksisine binerek eğlence yerinin önüne gelen Erdem T'nin açtığı ateş sonucu mermiler, aileleriyle aynı iş yerinde bulunan Selin Cebeci, Mehmet Solaklar ve Kenan Balkan'a isabet ederek ölümlerine yol açmıştı.

Gözaltına alınan Erdem T, Kader K. ve Ogün A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya