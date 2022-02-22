Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA, Suat Salgın - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ahmet Çobanoğlu'nun (19) kullandığı 10 YF 180 plakalı motosiklet, virajda savrularak yolun kenarına devrildi.

Başından darbe alan Çobanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin üniversite öğrencisi olduğu, mahalleye ailesini ziyaret etmek için geldiği öğrenildi.

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Suat Salgın - Güncel

Ahmet Çobanoğlu, Balıkesir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title