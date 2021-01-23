Balıkesir'de bir kırsal mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de bir kırsal mahalle karantinaya alındı

23.01.2021 19:26 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:30
Balıkesir'de bir kırsal mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba Mahallesi, Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.


Balıkesir'de bir kırsal mahalle karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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