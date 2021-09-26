Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
SAĞLIK ÇALIŞANININ CESEDİ BULUNDUKayseri'de balık tutmak için gittiği Zincidere Göleti'nde oltasını kurtarmaya çalışırken suya düşen ve gözden kaybolan sağlık çalışanı Beytullah Kılıç'ın cansız bedeni, Turkuaz su altı arama ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.
SAĞLIK ÇALIŞANININ CESEDİ BULUNDU
Kayseri'de balık tutmak için gittiği Zincidere Göleti'nde oltasını kurtarmaya çalışırken suya düşen ve gözden kaybolan sağlık çalışanı Beytullah Kılıç'ın cansız bedeni, Turkuaz su altı arama ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonucu bulundu. Sudan çıkarılan sağlık çalışanının cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri