Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu (2)

SAĞLIK ÇALIŞANININ CESEDİ BULUNDU

Kayseri'de balık tutmak için gittiği Zincidere Göleti'nde oltasını kurtarmaya çalışırken suya düşen ve gözden kaybolan sağlık çalışanı Beytullah Kılıç'ın cansız bedeni, Turkuaz su altı arama ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonucu bulundu. Sudan çıkarılan sağlık çalışanının cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.