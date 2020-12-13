Balecıaga, Kış Koleksiyonunu Video Oyunu ile Piyasaya Sürdü

Balenciaga, pandemi markaları yaratıcı olmaya zorlarken, Sonbahar / Kış 2021 koleksiyonunu bir video oyunu ile piyasaya sürdü.

Balenciaga, pandemi markaları yaratıcı olmaya zorlarken, Sonbahar/ Kış 2021 koleksiyonunu bir video oyunu ile piyasaya sürdü.

Devam eden salgın süresince tasarımcıların sanatlarını nasıl ortaya çıkardıklarını yeniden düşünmeye zorladı ve Balenciaga sürükleyici bir deneyim yaratmak için bu ekstra yolu kat etti.

6 Aralık'ta bir video oyunu olan "Afterworld: The Age of Tomorrow" ile 2021 sonbaharda online olarak piyasaya sürdü.

Oyun temasını 'mitolojik geçmişler' ve 'öngörülen gelecekler' üzerinde araştıran, 2031 yılında geçen alegorik bir maceradır.

Bir açıklamada, İspanyol plak şirketi Afterworld'ü fotogrametri ve en son bilgisayar teknolojisini içeren 'şimdiye kadar yapılmış en büyük hacimsel video projesi' olarak nitelendirdi.

Oyun ücretsiz olacak ve İnternet tarayıcılarında oynanabilecek.

Afterworld ile ilgili ayrıntılar daha azdır; Balenciaga, 'görevler ve etkileşimlerle motive edilen' farklı bölgeler boyunca ilerleyen bir kahramanla, yalnızca mitolojik geçmişlere ve öngörülen geleceğe bağlı olduğunu zamansız arketipler ve spekülatif imgelere dayandırır.

YOUTUBE VİDEOSU YAYINLADI

Şirket, "2021 Balenciaga sonbaharının teması, etkileşimli bir yolculukta görüldüğü gibi insan kaderidir" diye ekledi.

"Dünya ilk başta çürüyormuş gibi görünebilir, ancak distopik bir görüşten uzaktır, bunun yerine daha sağlıklı bir doğa ve endüstri dengesine yavaş dönüşü göstermektedir."

Bazı tasarımcılar salgın sırasında gösterilerini iptal ederken, diğerleri koleksiyonlarını online olarak sergilemenin yaratıcı yollarını buldular.

Balenciaga, yaratıcı yönetmen Demna Gvasalia'nın geçen ay 2021 yaz koleksiyonunu öne çıkarmak için, 'Geceleri Güneş Gözlüğümü Takıyorum' oyunlarında şehrin sokaklarında yalnız yürüyen modellerin yer aldığı bir YouTube videosu yayınladı.

Eylül ayında Burberry, Twitch aracılığıyla ilkbahar/ yaz 2021 koleksiyonunu canlı yayınlarken, Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele, film yapımcısı Gus Van Sant ile birlikte Harry Styles, Billie Ellish ve Florence Welch'in oynadığı yedi bölümlük mini dizi olan 'Ouverture'de bir araya geldi.

Giorgio Armani, 2020 sonbahar sunumunu boş bir tiyatroda yayınladı ve Jason Wu, tasarımlarını New York şehir merkezindeki bir çatıda görmeleri için sosyal mesafeli küçük bir izleyici kitlesi davet etti.

Sokak kültürünün modayı gittikçe daha fazla etkilemesiyle birlikte, tasarımcılar ilham almak için tüketicilerin oyun oynamalarına daha çok bakıyor.

Gucci, Drest ve Tennis Clash gibi çeşitli mobil oyunlarla ortaklık kurarak oyuncuların avatarlarını İtalyan şirketinin tasarımlarında kullanmalarına olanak tanıdı.

Aralık ayında Louis Vuitton, geliştirici Riot Games ile birlikte hem gerçek dünya hem de oyun içi öğeler içeren bir League of Legends koleksiyonu yayınladı.

Travis Scott, sadece beş çift sınırlı sayıda Nike Dunk Low spor ayakkabı da dahil olmak üzere PS5'in piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelen sınırlı sayıda PlayStation koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Nisan 2020'de 100 Hırsız, Animal Crossing: New Horizons'da kıyafetlerinin sanal versiyonlarını açıkladı.

Nike, Haziran ayında oyun tasarımcısı Rex Downham'a dokunarak 2020 Pride koleksiyonunu Animal Crossing'e taşıdı.

Kaynak: Space Mag Türkiye